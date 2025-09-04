নুরের ওপর হামলা তদন্তে তিন সদস্যের কমিশন গঠন

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং তার গুরুতর আঘাতের ঘটনা তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করেছে সরকার।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে তিন সদস্যের এই কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আলী রেজাকে কমিশনের সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারকে কমিশনের সদস্য করা হয়েছে। কমিশনকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।
গত ২৯ আগস্ট নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং গুরুতর আঘাতের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত এবং উল্লিখিত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কমিশনকে সুপারিশ করতে বলা হয়েছে।
এ ছাড়া ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশও দেবে এই কমিশন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিশনকে সাচিবিক সহায়তাসহ সব ধরনের সহায়তা দেবে ও কমিশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে।
কমিশনকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যেকোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।
গত ২৯ আগস্ট কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরানীতে মারাত্মক আহত হন নুরুল হক।