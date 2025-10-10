হোম > জাতীয়

শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন ড. ইউনূস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও মারিয়া মাচাদো। ফাইল ছবি

নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে ২০২৫ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক বার্তায় অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘আমি ভেনেজুয়েলার প্রিয় মাতৃভূমিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মারিয়া কোরিনা মাচাদোর সাহসী সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন।’

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘মাচাদো দমন-পীড়নের মুখেও অটল থেকেছেন। নিজের দেশ ও জনগণের জন্য একটি মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার কখনো টলেননি।’

নোবেল কমিটির উদ্ধৃতি টেনে অধ্যাপক ইউনুস বলেন, ‘গণতন্ত্র টিকে থাকে তাদের মাধ্যমেই, যারা নীরব থাকতে অস্বীকার করে, ভয় ও ঝুঁকির মাঝেও সামনে এগিয়ে আসে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতা কোনো চিরস্থায়ী অর্জন নয়; তা রক্ষা করতে হয় শব্দে, সাহসে ও দৃঢ়তায়।’

ড. ইউনূস আরও বলেন, ‘মারিয়া মাচাদো এক উন্নত বিশ্বের কল্পনা করতে সাহস দেখিয়েছেন এবং তা বাস্তবে রূপ দিতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন।’

অধ্যাপক ইউনূস তাঁর বার্তার শেষে আবারও মাচাদোকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই পুরস্কার তাঁর অদম্য মানবিক স্পৃহা ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

