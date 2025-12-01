হোম > জাতীয়

শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শেখ রেহানা । ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। প্লট বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলার রায়ে বরাদ্দ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আজ সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক মো. রবিউল আলম শেখ রেহানার নামে একটি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগে করা মামলার রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে শেখ রেহানাকে সাত বছর, শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর ও টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য ১৪ জনকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ১৭ জনের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে এই মামলায় জব্দ করা সমস্ত নথিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র আপিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত আদেশের অনুলিপি রাজউকের চেয়ারম্যান ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্লট বরাদ্দসংক্রান্ত গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউকের সমস্ত নথিপত্র, শেখ রেহানার আয়করসংক্রান্ত নথিপত্র ও প্লট রেজিস্ট্রেশন করার দলিলপত্র এই মামলায় জব্দ করা হয়েছিল।

