বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, ঢাকা

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। ছবি: এএফপি

বাংলাদেশসহ এশিয়ার পাঁচটি দেশে নির্ধারিত সফর আপাতত বাতিল করেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি।

তাঁর এ সিদ্ধান্ত আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয়েছে বলে রোম ও ঢাকার কূটনৈতিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এশিয়ার পাঁচটি দেশে সফরের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণে ৩০ আগস্ট ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনির ঢাকায় আসার কথা ছিল। পরদিন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত ছিল।

কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনায় ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং এ-সংক্রান্ত ব্যস্ততার কারণে এ মুহূর্তে এশিয়া সফর করতে পারছেন না ইতালির প্রধানমন্ত্রী। রোম থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে যাওয়ার কথা ছিল মেলোনির।

