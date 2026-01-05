হোম > জাতীয়

পরিবেশ ভালো আছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারব: সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি

নির্বাচনের পরিবেশ ভালো আছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারব।’

আজ সোমবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সিইসি এসব কথা বলেন। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন চত্বরে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধদের আপিল জমা দেওয়ার জন্য ১০টি বুথ করা হয়েছে। সেসব বুথ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সিইসি।

গতকাল রোববার মনোনয়ন বাছাইয়ের শেষ দিন ছিল। এবার বাছাইয়ে ৭২৩ জনের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। সংক্ষুব্ধরা আজ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

প্রার্থিতা ফিরে পেতে আপিলে যেসব নির্দেশনা মানতে হবে

১. আপিল আবেদন কমিশনকে সম্বোধন করে স্মারকলিপি আকারে (নির্ধারিত ফরমেটে) দায়ের করতে হবে;

২. আপিল দায়েরকালে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপিলের কারণ সংবলিত বিবৃতি এবং মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে;

৩. আপিল আবেদনের ১টি মূল কপিসহ সর্বমোট সাতটি কপি দাখিল করতে হবে;

৪. আপিল আবেদন ইসির আপিল আবেদন গ্রহণ সংক্রান্ত কেন্দ্রে স্ব স্ব অঞ্চলের নির্ধারিত বুথে জমা দিতে হবে;

৫. আপিল আবেদন ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে দায়ের করতে হবে;

৬. আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বা রায়ের কপির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে। ফরমের নমুনা নির্বাচন কমিশনে আপিল দায়ের সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বুথ থেকে সংগ্রহ করা যাবে এবং

৭. আপিল দায়েরকারী অথবা আপিল দায়েরকারী পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি আপিলের রায়ের কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

আপিল দায়ের করতে নির্বাচন ভবন চত্বরে দশটি অঞ্চলের জেলার জন্য ১০টি বুথ রয়েছে

খুলনা অঞ্চল: মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, মাগুরা, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা জেলা।

রাজশাহী অঞ্চল: জয়পুরহাট, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

রংপুর অঞ্চল: পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা।

চট্টগ্রাম অঞ্চল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান।

কুমিল্লা অঞ্চল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর।

সিলেট অঞ্চল: সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ।

ঢাকা অঞ্চল: টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ।

ময়মনসিংহ অঞ্চল: জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা।

বরিশাল অঞ্চল: বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর।

ফরিদপুর অঞ্চল: রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর এবং শরীয়তপুর।

সম্পর্কিত

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই: বাতিল ৭২৩ জনের

গুম কমিশনের প্রতিবেদন: গুমের পেছনে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

গণভোটের প্রচারে দেশজুড়ে সরকারি উদ্যোগ—প্রতিটি বিভাগে হবে বড় কর্মশালা

গুম থেকে জীবিত ফিরেছে জামায়াতের বেশি, না ফেরা বেশির ভাগই বিএনপির

নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এলপিজির মজুত পর্যাপ্ত, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: মন্ত্রণালয়

সবচেয়ে বেশি লাশ গুম হয় বলেশ্বর নদে: চূড়ান্ত প্রতিবেদন

ন্যাশনাল ব্যাংকের ৯০৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ: বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

এনইআইআর বন্ধ হবে না: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সচিব হলেন ৩ কর্মকর্তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা