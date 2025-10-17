হোম > জাতীয়

মঞ্চের সামনে অবস্থান

‘যাদের রক্তের ওপর জুলাই অভ্যুত্থান, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ একাংশ এখনো সনদ স্বাক্ষর মঞ্চের বাইরে অবস্থান করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধা’ ব্যানারে সংসদের ব্যানারে জুলাই আন্দোলনের একটি অংশ অবস্থান নিয়েছে। তাঁরা জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে এ অবস্থান নেন।

এর আগে আজ শুক্রবার সকালে তাঁরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। গতকাল রাত থেকেই তাঁদের একটি অংশ সংসদ ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন।

জাতীয় ঐক্য মত্য কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলে একটি সমাধানে যাওয়ার কথা বললেও একটি পর্যায়ে তাঁরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট টপকে ভেতরে প্রবেশ করলে একপর্যায়ে গেট খুলে দেওয়া হয়।

ভেতরে প্রবেশের পর তাঁরা মঞ্চের সামনে অতিথিদের চেয়ারে বসে স্লোগান দিতে থাকেন। বেলা ১টার দিকেও তাঁদের একটি অংশকে সংসদ ভবনের গেটের সামনে ভিড় করতে দেখা গেছে। তাঁরা ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।

তাঁদের দাবি, জুলাই আন্দোলনে তাঁদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও ন্যায্য দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আব্দুল্লাহ আল মামুন নামে এক জুলাই যোদ্ধা বলেন, ‘এ জুলাই সনদ মানি না। এই সনদে জুলাই যোদ্ধাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। আমরা আন্দোলন করতে গিয়ে পা হারিয়েছি, হাত হারিয়েছি, চোখ হারিয়েছি। অথচ আমাদের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। আমাদের অনেকে হাসপাতালে এখনো চিকিৎসা নিচ্ছে। তাই আমাদের দাবি, অবিলম্বে জুলাই সনদের সংশোধন চাচ্ছি। আমাদের আইনি সুরক্ষা চাচ্ছি।’

যাদের রক্তের ওপর জুলাই অভ্যুত্থান, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁদের।

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে অবস্থান নিয়ে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দিয়ে ইমরান মিয়া বলেন, ‘আমাদের আইনি ভিত্তি দিতে হবে। আমাদের অন্তর্ভুক্ত না করে কীভাবে এই সনদে (জুলাই সনদ) স্বাক্ষর করবে তারা। আমাদের আগেও শান্তি ছিল না, এখনো নাই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।’

সম্পর্কিত

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

জুলাই জাতীয় সনদ: মঞ্চ প্রস্তুত, তবু সংশয়

সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীর নামে দুদকের মামলা অনুমোদন

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ

শুক্রবার বিকেলে সংসদ এলাকায় ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ

সব গণমাধ্যমকে জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা, চূড়ান্ত দলিলে যা যা আছে

৬ নভেম্বরের মধ্যে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিবন্ধন করতে বলল সরকার

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুক্রবারই, বাদ পড়লে পরেও স্বাক্ষর করা যাবে: আলী রীয়াজ

সেনাবাহিনী না থাকলে আরও প্রাণ ঝরত: চিফ প্রসিকিউটর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা