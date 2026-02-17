হোম > জাতীয়

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর অংশ হিসেবে রাজধানীর জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ১২ প্লাটুন সদস্য মোতায়েন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

‎বিজিবির সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, শপথ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মোতায়েন হওয়া সদস্যরা সংসদ ভবন ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন।

‎সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের উপস্থিতি থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিজিবির পাশাপাশি অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও মাঠে কাজ করছেন।

‎বিজিবি সদর দপ্তর আরও জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মোতায়েন হওয়া সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন।

