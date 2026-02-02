দুর্নীতির মামলার রায়: আজমিনা ও রাদওয়ানের প্লট বরাদ্দ বাতিল

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের নামে দুটি প্লট বরাদ্দ বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার এই দুটি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের করা দুটি মামলার রায়ে তাঁদের নামে প্লট বরাদ্দ বাতিলের রায় দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এর বিচারক রবিউল আলম।
দুটি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১০ বছর, একটি মামলায় আজমিনাকে পাঁচ বছর এবং একটি মামলায় রাদওয়ানকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া দুটি মামলায় প্লট বরাদ্দ দেওয়ার দায়িত্বে থাকা সাবেক মন্ত্রী এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
আদালত রায়ে শেখ হাসিনাসহ ২২ জনের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেন।
একই সঙ্গে আদালত আজমিনা ও রাদওয়ানকে দেওয়া দুটি প্লটের বরাদ্দ বাতিল করেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজউককে নির্দেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পিপি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম প্লট বরাদ্দ বাতিলের রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে গত ১ ডিসেম্বর শেখ রেহানার নামে প্লট বরাদ্দের দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। ওই রায়ে শেখ রেহানার প্লট বরাদ্দ বাতিল ঘোষণা করা হয়।
গত বছর ২৭ নভেম্বর শেখ হাসিনা তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।
ওই তিনটি মামলার পৃথক পৃথক রায়ে শেখ হাসিনা জয় ও পুতুলের প্লট বরাদ্দ বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ শেখ হাসিনার পরিবারের নামে নেওয়া ছয়টি প্লটের বরাদ্দই আদালত বাতিল ঘোষণা করলেন।
গত বছর ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি দুর্নীতির দমন কমিশন (দুদক) শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্য ও অন্যদের বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা দায়ের করে। গত বছর ২৫ মার্চ ছয় মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। মামলার অভিযোগ গঠন ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে সব মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।