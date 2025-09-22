এবারের দুর্গাপূজা হবে এযাবৎকালের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এবারের পূজা হবে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।
আজ সোমবার নারায়ণগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা নারায়ণগঞ্জে পূজা উৎসব আয়োজনের জন্য ৩২ লাখ টাকা এবং প্রতিটি মণ্ডপে পাঁচ শ কেজি চাল দেওয়া হয়েছে বলে জানান।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখানে পূজামণ্ডপকে ঘিরে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা রাখা হয়েছে। ২৪ তারিখ থেকে আনসার সদস্যরা থাকবে এবং তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পূজা উদ্যাপন কমিটির সদস্য, পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরাও থাকবে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সারা দেশে ৩৩ হাজার পূজামণ্ডপ রয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে পূজা উদ্যাপন কমিটির ৭ জন, ৮ জন আনসার এবং পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা থাকবে। এ ছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৮০ হাজার ভলান্টিয়ার থাকবে।
উপদেষ্টা বলেন, এ বছর পূজামণ্ডপের আশপাশে বড় ধরনের মেলা বসতে দেওয়া হবে না। তবে কিছু কিছু দোকান থাকবে।