স্ত্রীসহ সাবেক এমপি দিদারুল ও সাবেক এসপি রফিকুলের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

চট্টগ্রাম-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) দিদারুল আলম ও তাঁর স্ত্রী মোসা. ইসমাত আরা বেগম এবং পাবনার সাবেক পুলিশ সুপার শেখ রফিকুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী ফারহানা রহমানের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এসব নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, সবগুলো আবেদনই করেছেন দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. রোকনুজ্জামান।

এমপি দিদারুল ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে করা আবেদনে বলা হয়, দিদারুল আলমের বিরুদ্ধে ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ৩৯ হাজার ৩০৭ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ২০টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রায় ৯৪৮ কোটি ৮৮ লাখ টাকা সন্দেহজনক লেনদেন ও স্থানান্তরের অভিযোগে একটি মামলা রয়েছে। তাঁর স্ত্রী ইসমাত আরা বেগমের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার ৪৫০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক মামলা রয়েছে। তদন্তের প্রয়োজনে তাঁদের ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সার্কেল কর্মকর্তার জিম্মায় প্রদানের নির্দেশ প্রয়োজন।

সাবেক এসপি শেখ রফিকুল ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে করা আবেদনে বলা হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকে পৃথক মামলা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁদের ২০০৭-০৮ থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত যাবতীয় নথিপত্র জব্দ করা প্রয়োজন।

