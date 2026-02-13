হোম > জাতীয়

তারেক রহমানকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানালেন মোদি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারেক রহমানকে অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদির । ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়া বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফোন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সময় তিনি তারেক রহমানকে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আজ শুক্রবার বিকেলে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশের নির্বাচনে অসাধারণ জয়ের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টায় আমার শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়েছি।’

নরেন্দ্র মোদি আরও লিখেছেন, ‘গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ ঘনিষ্ঠ দুই প্রতিবেশী হিসেবে আমি আমাদের উভয় দেশের জনগণের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য ভারতের অব্যাহত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।’

সম্পর্কিত

ধানের শীষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সংসদে বিএনপির ৭ ‘বিদ্রোহী’

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: হেরে গেলেন যে হেভিওয়েট প্রার্থীরা

তারেক রহমানকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন, সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রতিশ্রুতি

গণভোটে জিতেছে ‘হ্যাঁ’, সংখ্যা জানাল ইসি

২৯৭ আসনের ফল প্রকাশ—বিএনপি জোট ২১২, জামায়াত জোট ৭৭

বাংলাদেশ যেন আর নির্বাচনী ট্রেন থেকে বিচ্যুত না হয়: ইসি সানাউল্লাহ

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দেশকে এবং বিশাল জয় পাওয়ায় তারেক রহমানকে পাকিস্তানের অভিনন্দন

ভারত একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে থাকবে

বিএনপি ও তারেক রহমানকে ঐতিহাসিক বিজয়ের শুভেচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের

কে কোন আসনে বিজয়ী হয়েছেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা