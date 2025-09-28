ডিসেম্বরেও হচ্ছে না বইমেলা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পবিত্র রমজান মাস বিবেচনায় নিয়ে অমর একুশে বইমেলার সময় এগিয়ে এনে যে নতুন সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা স্থগিত করা হয়েছে।
আজ রোববার বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২১ সেপ্টেম্বরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ‘অমর একুশে বইমেলা আসন্ন জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।’ এ প্রেক্ষাপটে বাপুস ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের মতামতের ভিত্তিতে বইমেলা ২০২৬-এর যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা স্থগিত করা হলো। প্রকাশক ও অন্য অংশীজনদের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে নতুন তারিখ ঠিক করা হবে।
এর আগে ১৮ সেপ্টেম্বর অমর একুশে বইমেলার আয়োজক কর্তৃপক্ষ বাংলা একাডেমি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিল, আগামী ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে।