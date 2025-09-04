উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পেল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসির খসড়া

টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি ২০২৫-এর খসড়া অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নীতিমালার খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের তথ্য জানানো হয়েছে। তবে নীতিমালার বিস্তারিত নিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে কিছু বলা হয়নি।
টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসির খসড়া পর্যালোচনায় পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে সভাপতি করে গত ২০ জুলাই একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এ কমিটির সদস্য ছিলেন—পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নীতিমালার খসড়া স্বল্প সময়ে পর্যালোচনা করে সুচিন্তিত অভিমত দেওয়ায় উপদেষ্টা পরিষদ এই কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।
এছাড়া বেসরকারি অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন/বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা, ২০২৫-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৈঠকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম (ট্রাইব্যুনালস) (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ারও নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।