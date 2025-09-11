হোম > জাতীয়

ভোটের আগে ইসির ৬১ কর্মকর্তার রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের ৬১ জন কর্মকর্তাকে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ বৃহস্পতিবার ইসির সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের সই করা এ-সংক্রান্ত তিনটি আলাদা বদলির অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।

একটি আদেশ থেকে জানা গেছে, বদলি ও পদায়নের মধ্যে জেলা, সিনিয়র জেলা, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সমপদের ৪৯ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

অপর দুটি আদেশে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও উপসচিব পদে ১২ জনকে বদলি করা হয়েছে।

অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের মোট ৬১ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বদলি করা হলো।

আদেশ তিনটিতে বলা হয়, বদলি হওয়া কর্মকর্তারা ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় ১৮ সেপ্টেম্বর তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হবে বলে ধরা হবে।

সম্পর্কিত

আমার সামনে জুনায়েদের মাথায় গুলি করে পুলিশ, ট্রাইব্যুনালকে সাক্ষী

জুলাইয়ে রামপুরায় হত্যাকাণ্ডে অভিযোগ গঠনের আদেশ মঙ্গলবার

সাবেক বিচারপতি মানিকের নামে দুদকের দুটি মামলা

পুলিশের স্বাধীন তদন্ত সার্ভিস ও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত

৪৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

এপিবিএন অধিনায়কের অপসারণ চেয়ে বেবিচকের চিঠি

নীতিমালা ‘ভেঙে’ ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাট বরাদ্দ: সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে তলব

সেনা কর্মকর্তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার মেয়াদ আরও বাড়ল

পুলিশের ১৪ কর্মকর্তাকে বদলি

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটসহ ৪ বিকল্প সুপারিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা