ব্যাংক ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনে কড়াকড়ি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।

গতকাল বুধবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি শর্ত আরোপ-সংক্রান্ত পৃথক পৃথক নির্দেশনা জারি হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একান্ত জরুরি কারণ ছাড়া ব্যাংক, আইআরডি ও এনবিআরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকেই এ নির্দেশনা কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে যাতে সবাই এ বিষয়ে অবহিত থাকে, সে লক্ষ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনার সঙ্গে মানিয়ে ভবিষ্যৎ বিদেশ ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় স্পষ্ট করা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ সফরে যাবেন না। বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারার ক্ষমতা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একই শর্ত এনবিআর ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা না মানার ঘটনা ধরা পড়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তবে অপরিহার্য কারণে প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের অনুমোদন থাকলে কিংবা নির্বাচিত ব্যক্তি বিদেশ যেতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকা খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও জরুরি দাপ্তরিক কাজ।

