লেখক, গবেষক বদরুদ্দীন উমর আর নেই

দেশের প্রখ্যাত লেখক, গবেষক এবং বাম ধারার বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর আর নেই। আজ রোববার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।
জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা সংবাদমাধ্যমকে এ খবর নিশ্চিত করেছেন।
বার্ধকব্যজনিত নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন বদরুদ্দীন উমর। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আজ সকালে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।
বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।
রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একসময় তিনি পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছিলেন। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।