জুলাই-আগস্টের মামলার আসামিদের জামিন বন্ধসহ বৈষম্যবিরোধীর ৩ দফা দাবি

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলার কোনো আসামি যাতে জামিন, অব্যাহতি বা খালাস না পান, তা নিশ্চিত করাসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
আজ সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের কাছে এসব দাবি জানানো হয়। পরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি রিফাত রশীদ।
অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে—জুলাই হত্যাকাণ্ডে যারা সহায়তা করেছে, সেসব ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের বিচারের আওতায় আনা। সারা দেশে জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্ত টিম ও ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।