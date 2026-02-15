হোম > জাতীয়

নোয়াখালীর হাতিয়ায় ধর্ষণের অভিযোগ তদন্তে কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

নোয়াখালীর হাতিয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ‘শাপলা কলি’ প্রতীকে ভোট দেওয়ায় স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। এর আগে, উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এ বিষয়টি জানানো হয় বলে বিফ্রিংয়ে জানান তিনি।

প্রেস সচিব জানান, আজ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের শেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, হাতিয়ার ঘটনায় একটা তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তারা বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবে।

প্রেস সচিব বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করায় জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

প্রেস সচিব জানান, সভায় বলা হয়, অভূতপূর্ব নির্বাচন হয়েছে। এতে ভালো একটা বিরোধী দল পাবে জাতি। প্রথমবারের মতো নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। এই নির্বাচনে পুলিশ তাদের মনোবল ফিরে পেয়েছে। এই নির্বাচনে নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই নির্বাচন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টা।

শফিকুল আলম বলেন, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও নতুন সরকারের শপথ ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে, সেটি নিয়ে আলাপ হয়। সেখানে এই প্রথম এ ধরনের আয়োজন হচ্ছে। সেখানকার নিরাপত্তাসহ সার্বিক বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে কাজ করছে সরকার।

হাতিয়ায় মারামারি হলেও ধর্ষণের অভিযোগ সঠিক নয়, দাবি পুলিশের
