শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই হাসানাত আবদুল্লাহর নামে দুদকের মামলা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই, বরিশাল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মো. আকতারুল ইসলাম জানান, দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ উপপরিচালক এস এম রাশেদুর রেজা বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ অসৎ উদ্দেশ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১৯ কোটি ৭১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৫৯ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া, তাঁর নামে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে বিপুল পরিমাণ সন্দেহজন লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
দুদকের অনুসন্ধানে দেখা যায়, তাঁর নামে ১০ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ৩৯ কোটি ৩৪ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পদসহ মোট ৪৯ কোটি ৫৭ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। পারিবারিক ব্যয়সহ মোট ৫৭ কোটি ১৪ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে, যেখানে তাঁর বৈধ আয় পাওয়া গেছে ৩৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকার। সেই হিসাবে ১৯ কোটি ৭১ লাখ টাকার সম্পদের কোনো বৈধ উৎস পাওয়া যায়নি।
এ ছাড়া, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবগুলোতে মোট ৮০ কোটি ৪৯ লাখ ১৭ হাজার ৩২৭ টাকা জমা এবং ৪২ কোটি ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৪১ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এসব লেনদেন তাঁর ঘোষিত আয় ও মূলধনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে উল্লেখ করা হয় দুদকের এজাহারে।
দুদকের দায়ের করা মামলার এজাহারে বলা হয়, এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত এবং পরে মানি লন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্যে নিজ ও বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে লেনদেন করা হয়েছে। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।