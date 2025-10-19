হোম > জাতীয়

শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই হাসানাত আবদুল্লাহর নামে দুদকের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বরিশাল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই, বরিশাল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মো. আকতারুল ইসলাম জানান, দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ উপপরিচালক এস এম রাশেদুর রেজা বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ অসৎ উদ্দেশ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১৯ কোটি ৭১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৫৯ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া, তাঁর নামে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে বিপুল পরিমাণ সন্দেহজন লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।

দুদকের অনুসন্ধানে দেখা যায়, তাঁর নামে ১০ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার টাকার স্থাবর সম্পদ এবং ৩৯ কোটি ৩৪ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পদসহ মোট ৪৯ কোটি ৫৭ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। পারিবারিক ব্যয়সহ মোট ৫৭ কোটি ১৪ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে, যেখানে তাঁর বৈধ আয় পাওয়া গেছে ৩৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকার। সেই হিসাবে ১৯ কোটি ৭১ লাখ টাকার সম্পদের কোনো বৈধ উৎস পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবগুলোতে মোট ৮০ কোটি ৪৯ লাখ ১৭ হাজার ৩২৭ টাকা জমা এবং ৪২ কোটি ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৪১ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এসব লেনদেন তাঁর ঘোষিত আয় ও মূলধনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে উল্লেখ করা হয় দুদকের এজাহারে।

দুদকের দায়ের করা মামলার এজাহারে বলা হয়, এসব অর্থ দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত এবং পরে মানি লন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্যে নিজ ও বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামে লেনদেন করা হয়েছে। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

সম্পর্কিত

টেলিগ্রামে পর্নোগ্রাফি: জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ আদালতের

বিমানবন্দরের আগুন নেভাতে ২৬ ঘণ্টা লাগার পাঁচ কারণ জানাল ফায়ার সার্ভিস

দেশে লাগাতার অগ্নিকাণ্ডে স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে সরকারের কোর কমিটি

শাহজালালে আগুনে পুড়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জরুরি বৈঠক

পণ্য পরিবহন চালু রাখতে তৃতীয় টার্মিনালে বিকল্প ব্যবস্থা: বিমান উপদেষ্টা

কার্গো ভিলেজে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ৫ সদস্যের কমিটি

দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা