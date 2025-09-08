হোম > জাতীয়

জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলা গতিশীল করতে আইন মন্ত্রণালয়ের ৭ সদস্যের কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেসব হত্যা মামলা হয়েছে, সেসবের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে একটি কমিটি করেছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে প্রধান করে আজ সোমবার সাত সদস্যের এ কমিটি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশের একজন করে প্রতিনিধি; জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন মনোনীত শহীদ পরিবারের একজন সদস্য; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন মানবাধিকার কর্মী এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন মনোনীত একজন আইনজীবীকে কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের জিপি-পিপি অধিশাখার উপসলিসিটর কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে করা মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এমন মামলার মধ্যে যেসব মামলার চার্জশিট দাখিল হয়েছে, সেসব মামলায় (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ছাড়া) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

কমিটিকে তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি ভুক্তভোগী পরিবার ও দেশবাসীকে সময়ে সময়ে অবহিত করবে বলা হয়েছে। এ ছাড়া মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কমিটিকে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

