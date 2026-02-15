হোম > জাতীয়

নাহিদের বাসায় তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায় গেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে নাহিদ ইসলামের বাসায় প্রবেশ করেন তারেক রহমান।

বিএনপি চেয়ারম্যান ও এনসিপি আহ্বায়কের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ হওয়ার কথা রয়েছে। এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। এছাড়া তারেক রহমানের সঙ্গে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিএনপি। রাজনৈতিক দল হিসেবে এই নির্বাচনে তৃতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে এনসিপি।

দুই দলের শীর্ষনেতার এই বৈঠকে কুশলাদি বিনিময় ছাড়াও সমসাময়িক বিষয়গুলো গুরুত্ব পেতে পারে বলে দলগুলোর নেতারা জানিয়েছেন।

এর আগে, আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের বাসায় যান তারেক রহমান। সেখানে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে রাত ৭টা ৫৮ মিনিটের দিকে তারেক রহমানকে বহনকারী গাড়িটিকে জামায়াতের আমিরের বাসভবন ছেড়ে যেতে দেখা যায়।

