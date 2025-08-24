ঢাকা-ইসলামাবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক শুরু

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বহুল আলোচিত বৈঠক শুরু হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে এ বৈঠকে নিজ নিজ দেশের পক্ষে আলোচনা করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার।
এ বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে ইসহাক দার দুদিনের সফরে গতকাল শনিবার ঢাকা পৌঁছান।
পাকিস্তানের মন্ত্রী আজ বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
এর বাইরে গতকাল তিনি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানও এখন ঢাকা সফরে রয়েছেন।
পাকিস্তানের আগ্রহে এ সফরগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় ১৩ বছর পর পাকিস্তান থেকে উচ্চ পর্যায়ের এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের প্রায় নিশ্চল সম্পর্কে আবার গতি আসতে পারে, এমনটা মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। শেখ হাসিনার প্রায় ১৫ বছরের শাসনামলে দুই দেশের সম্পর্ক গতি হারায়।
আজ রোববার রাতে তাঁদের ঢাকা ত্যাগের কথা রয়েছে।