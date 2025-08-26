হোম > জাতীয়

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় অনুসন্ধান শুরু সিআইডির, হতে পারে অর্থ পাচার আইনে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিআইডির সদর দপ্তরের জনসংযোগ বিভাগের বিশেষ পুলিশ সুপার (এসপি) জসীম উদ্দিন খান এই তথ্য জানিয়েছেন।

এসপি বলেন, সিলেটে সাদাপাথর লুটপাটের ঘটনায় সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম বিভাগের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট অনুসন্ধান শুরু করেছে। যে ৫০ ব্যক্তির নামে মামলা হয়েছে এবং দুদকের অনুসন্ধানে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে, তাঁদের সম্পদ ও ব্যাংক হিসাব খতিয়ে দেখবে সিআইডি। কোনো অবৈধ লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার আইনে মামলা হতে পারে।

