হোম > জাতীয়

সংস্কৃতি উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংস্কৃতি উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ। ছবি: বাসস

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃপ্রতিম দুই দেশের মানুষের নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আগামী দিনগুলোতে এ সম্পর্ক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, অভিন্ন জীবনাচরণ, ঐতিহ্য ও সাহিত্য উভয় দেশের মানুষকে অপরিমেয় জ্ঞান ও আনন্দময় জগতের দ্বার খুলে দিতে পারে বলে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন।

উভয় দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দল ও টিভি অনুষ্ঠান বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

এ সময় সংস্কৃতিবিষয়ক সচিব মো. মফিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে তিন কমিটি

নেপালে অবস্থানকারী বাংলাদেশিদের জন্য দূতাবাসের জরুরি সতর্কবার্তা

কিরগিজস্তান থেকে দেশে ফিরছেন ১৮০ বাংলাদেশি

ফিরে এসেছে বিমানের কাঠমান্ডুগামী ফ্লাইট, নেপালে আটকা ফুটবলাররা

বয়স ১৬ বছর হলেই এনআইডির জন্য নিবন্ধন করা যাবে: ইসি সচিব

ডাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের একটি মডেল: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: দলগুলো একমত না হলে বিশেষজ্ঞ মতামতই চূড়ান্ত

যমুনা রেলসেতু: পৌনে ১৭ হাজার কোটির সেতুতে চলে ৩৫ ট্রেন

ড. ইউনূসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক গণিত ও জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড পদকজয়ীদের সাক্ষাৎ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা