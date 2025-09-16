হোম > জাতীয়

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ পুলিশের ৯ জন পরিদর্শককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

যেসব পুলিশ পরিদর্শককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে— এপিবিএন পুলিশের কেএম আজিজুল ইসলাম, সিআইডির মো. আবদুর রশিদ, ঢাকা মহানগর পুলিশের ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মো. জামাল উদ্দিন মীর, সারদা পুলিশের আকবর আলী খান, গাইবান্ধার ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত মো. সিরাজুল হক শেখ, এমআরটি পুলিশের মীর জাহেদুল হক রনি, ৫ এপিবিএনের মো. আসিকুজ্জামান, কক্সবাজারের চকরিয়া সার্কেল অফিসের আজিজুর রহমান এবং ঝিনাইদহের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের মো. আসলাম হোসেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০১৮ সালের চাকরিবিধির ৪৫ ধারা অনুযায়ী তাঁদের চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় তাঁদের অবসরে পাঠানো হলো। তাঁরা নিয়ম অনুযায়ী অবসরজনিত সুবিধা পাবেন।

আরও খবর পড়ুন:

সম্পর্কিত

তাপমাত্রা বৃদ্ধি আমাদের জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতিকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলছে: রিজওয়ানা হাসান

রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে আলাদা করে দেখতে পারবে না: প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টা

ভাঙ্গার সীমানা পুনর্নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে ইসিতে ফরিদপুরের ডিসির চিঠি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে প্রস্তুত: ইউনূস

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ফের বাড়ল

অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবিকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ

একাধিক জন্মসনদের কারণে এনআইডি সংশোধনে বিপাকে ইসি

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে যা সাক্ষ্য দিলেন মাহমুদুর রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা