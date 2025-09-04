হোম > জাতীয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের বদলে সংগীত শিক্ষক নিয়োগ ‘অশুভ ইঙ্গিত’: ইসলামী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ‘ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে’ সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তকে ‘অশুভ ইঙ্গিত’ বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সভাপতি মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আলম।

আজ বৃহস্পতিবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমানের পাঠানো বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘৯২ ভাগ মুসলমানের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংগীতবিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ জন-আকাঙ্ক্ষা পরিপন্থী। অথচ দীর্ঘ বছর ধরে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে একজন আরবি বা নূরানি শিক্ষক নিয়োগের জন্য দেশের উলামায়ে কেরাম দাবি করে আসছেন। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্ম শিক্ষক নিয়োগে এ দেশের অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের দাবিকে উপেক্ষা করে অযাচিতভাবে সংগীত শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে।

‘বিষয়টি চরম উদ্বেগজনক। আমরা এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

যেদিন থেকে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকেই বর্তমান সরকারের মধ্যে ‘মূল্যবোধের ঘাটতি’ দেখা দিয়েছে বলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।

বিবৃতিতে ইমতিয়াজ আলম বলেন, ‘অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সেই সঙ্গে আমি সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী অপসারণ দাবি করছি।’

