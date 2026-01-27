হোম > জাতীয়

নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে: আইজিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পুলিশ মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম। ছবি: পুলিশ সদরদপ্তর

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) বাহারুল আলম। রাজধানীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব ইন্টেগ্রিটিতে আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ২০০৮ সালে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত এবং সম্প্রতি যোগদানকারী ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) প্রবেশনারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

বাহারুল আলম বলেন, ‘পুলিশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল চাঙা করা এবং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখতে সক্ষম হবে।’

২৭তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের বেশ কিছু কর্মকর্তা নিয়োগবঞ্চিত ছিলেন। দীর্ঘ আইনিপ্রক্রিয়া শেষে গত বছরের শেষ দিকে তাঁরা নিয়োগ পান। তাঁদের মধ্যে ৬০ জন এএসপি প্রবেশনার হিসেবে যোগ দেন। আজ পুলিশ সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে ২৭তম ব্যাচের ৬০ জন ছাড়াও ২৮তম ব্যাচের একজন এবং ৪৩তম ব্যাচের ৬ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

এএসপি প্রবেশনারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আইজিপি বলেন, ‘আপনাদের জন্য এ মুহূর্তটি কেবল একটি ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি আপনার ন্যায্য অবস্থানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিজয় আপনাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আপনারা বৈধ অধিকার পুনরুদ্ধার করেছেন।’

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন) এ কে এম আওলাদ হোসেন, অতিরিক্ত আইজি (অর্থ) মো. আকরাম হোসেন, অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত আইজি (লজিস্টিকস) মুসলেহ উদ্দিন আহমদ এবং অতিরিক্ত আইজি (ডেভেলপমেন্ট) সরদার নূরুল আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

নির্বাচনী সহিংসতা: সাত জেলায় হামলা সংঘর্ষে আহত ৩৩

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন পে স্কেল দেবে না অন্তর্বর্তী সরকার: ফাওজুল কবির

অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ জন

বড় উড়োজাহাজ ওঠানামার সক্ষমতা বাড়ছে যশোর বিমানবন্দরে

গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না নির্বাচন কর্মকর্তারা

সংসদ ও গণভোট: মোটরসাইকেল ৩ দিন, অন্যান্য যান চলাচল ২৪ ঘণ্টা বন্ধ

জাল সনদ দেখিয়ে প্রশাসন ও পররাষ্ট্র ক্যাডারে চাকরি, ৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন

সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লাহর ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

তিন পার্বত্য জেলায় ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

জুলাই সনদ নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করবে: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা