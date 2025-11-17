জুলাই শহীদেরা ন্যায়বিচার পেয়েছেন: অ্যাটর্নি জেনারেল

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এর প্রতিক্রিয়ায় জুলাই শহীদ এবং তাঁদের পরিবার ন্যায়বিচার পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘আজকে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম একটি রায় হয়েছে। আপনারা যাঁরা বলছেন শেখ হাসিনার মামলার কী রায় হলো? আমি বলছি, জুলাই বিপ্লবে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মামলার কী রায় হলো? আমরা বলতে চাচ্ছি জুলাই বিপ্লবে শহীদদের মামলায় শহীদেরা ন্যায়বিচার পেয়েছেন। রাষ্ট্র ন্যায়বিচার পেয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষ ন্যায়বিচার পেয়েছে।’
অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, ‘সেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে সেই ন্যায়বিচারের মানদণ্ড হলো—এই মামলার দুজন আসামিকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একজন আসামি যিনি রাজসাক্ষী হিসেবে নিজেকে আদালতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় আদালত তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, দেশের প্রতি, এ দেশের মানুষের প্রতি, গণতন্ত্রের প্রতি, সংবিধানের প্রতি, আইনের শাসনের প্রতি এবং আগামী প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিষদের স্বার্থে এ রায় একটি যুগান্তকারী রায়। এই রায় প্রশান্তি আনবে।’