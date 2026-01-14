বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন

বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই তিন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করে গত সোমবার পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
তিনটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে এসব কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। এই তিন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনে গত বছরের ২৬ নভেম্বর অধ্যাদেশ জারি করে সরকার।
বর্তমানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। নতুন তিনটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিয়ে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সংখ্যা দাঁড়াল ৯টি।