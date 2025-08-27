হোম > জাতীয়

ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

আয়নাল হোসেন, ঢাকা 

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিভিআইপি) বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চাচ্ছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের বিদেশ যাওয়ার ঘটনায় সরকারের ঊর্ধ্বতন থেকে প্রশাসন পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচিত হয়। ওই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গতকাল ওই কমিটির সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনের বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা-এসবির এক নীতিমালা তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা। তাদের বিদেশ যাওয়ায় কোনো জটিলতা রয়েছে কি না বা এই বিষয়ে সমন্বয়হীনতা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শুধু মামলা থাকলেই হবে না তাদের বিদেশ গমনে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা—সে বিষয় নিয়েও আলোচনা এবং এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে ছিলেন—প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদাবকশ চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, পররাষ্ট্রসচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব, চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা।

