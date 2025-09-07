হোম > জাতীয়

‎রাজনৈতিক নেতাদের তেল দিয়েন না, রিজার্ভ রাখেন পরে কাজে লাগবে: ‎পুলিশকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুলিশের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশকে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাদের তেল দিতে নিষেধ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ রোববার রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আয়োজিত নির্বাচনি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন।‎

‎স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘রাজনৈতিক কোনো দলকে বিশেষ সুবিধা প্রদান বা নিজেকে রাজনৈতিক কর্মী ভাববেন না। মনে রাখবেন পেশিশক্তি কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আপনাদের সব কাজ জনস্বার্থে এবং আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। আপনাদের আমি বলছি, আপনারা রাজনৈতিক দল থেকে দূরে থাকবেন। আমি বারবার আপনাদের বলছি, আপনারা এখন যদি তেল দেওয়া শুরু করে দেন তাহলে আপনাদের তেল কিন্তু নির্বাচনের পর শেষ হয়ে যাবে।’

‎‎তিনি বলেন, ‘এখন যার কাছে যে তেলটা আছে রিজার্ভ করে রাখেন। পরে কিন্তু তেলটা কাজে লাগাতে পারবেন। এজন্য আপনারা কোনো দলের দিকে যাবেন না। আপনারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করবেন।’

