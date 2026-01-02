এনইআইআর চালু: একজনের নামে ২০০ ফোনসেট নিবন্ধন!

‘বিটিআরসির এনইআইআর সিস্টেমে আমার এনআইডির বিপরীতে ৫২টা ফোন নিবন্ধিত দেখাচ্ছে। এতগুলো ফোন কীভাবে আমার নামে নিবন্ধিত হয়! আমার ও পরিবারের সদস্যদের ধরলে মোট ৫-৭টা হতে পারে। তাই বলে ৫২টা? আমি যদি “স্টোলেন” মার্ক করে ক্লেইম (চুরি হয়েছে অভিযোগ) করি, তাহলে কি সরকার আমার নামে নিবন্ধিত ডিভাইসগুলো উদ্ধার করে আমাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে?’ ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) ব্যবস্থা নিয়ে এভাবেই অভিযোগ জানাচ্ছিলেন বেসরকারি চাকরিজীবী মাসুদ রানা।
মোবাইল ফোনসেট ব্যবসায়ীদের একাংশের বিরোধিতার মধ্যে ১ জানুয়ারি এনইআইআর সিস্টেম কার্যকর করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। দেশে অবৈধ ও অননুমোদিত মোবাইল ফোনসেটের ব্যবহার বন্ধে এই সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর জন্য ওয়েবসাইটও চালু হয়েছে। এখানে ৃগ্রাহকেরা তাঁদের মোবাইল ফোন নিবন্ধন ও এর বৈধতা যাচাই করতে পারছেন। তবে এনইআইআর চালুর শুরুর দিন থেকেই গ্রাহকেরা এই ব্যবস্থা নিয়ে ভোগান্তির কথা জানাচ্ছেন। কারও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) বিপরীতে ১০টি, কারও ৫০টি, কারও আবার ২০০টির বেশি মোবাইল ফোন নিবন্ধন হয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে।
কেউ আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেও ওয়েবসাইটে নাম নিবন্ধন করতে পারছেন না। বহুজাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সাকিব হাসান বলেন, ‘শুক্রবার সকাল থেকে সব কাজ বাদ দিয়ে এনইআইআর ওয়েবসাইটে সাইন আপের চেষ্টা করলাম। তিন ঘণ্টা চেষ্টার পরেও সাইন আপ হলো না। তাহলে এনইআইআর কীভাবে কার্যকর হলো, বুঝলাম না।’
এসব সমস্যা সমাধানে কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। গতকাল দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এনইআইআর সিস্টেম নিয়ে কাউকে আতঙ্কিত না হতেও অনুরোধ জানিয়েছেন।
ফেসবুক পোস্টে ফয়েজ আহমদ বলেন, এনইআইআর কার্যক্রম চালু হলেও আগামী ৯০ দিন কারও অবৈধ কিংবা ক্লোন করা হ্যান্ডসেট বন্ধ হবে না। এক এনআইডিতে একাধিক সচল সিম বা হ্যান্ডসেটের সংখ্যা দেখানো প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘আমরা অপারেটরদের কাছ থেকে প্রায় তিন বিলিয়নের বেশি ডেটা সেট পেয়েছি। অর্থাৎ অপারেটররা হিস্টোরিক ডেটাসহ সবকিছুই সিস্টেমে তুলেছে। তবে মাইগ্রেশনের তারিখটা এখনকার দেখানো হয়েছে বলে অনেকের এনআইডিতে সচল সিম বা হ্যান্ডসেটের সংখ্যা বেশি দেখাচ্ছে। ...ধীরে ধীরে হিস্টোরিক ডেটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আর্কাইভ করে শুধু বর্তমানে সচল হ্যান্ডসেটের সংখ্যা দেখানো হবে।’
বিটিআরসি জানিয়েছে, সমস্যা সমাধানে বিটিআরসি ও মোবাইল ফোন অপারেটরেরা যৌথভাবে কাজ করছে। এতে কিছুটা সময় লাগবে। বিটিআরসি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. এমদাদ উল বারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, এত দিন যে অরাজকতা চলেছে, এনইআইআর চালু হওয়ায় তা প্রকাশ্যে এসেছে। এক আইএমইআইয়ের (শনাক্তকরণ নম্বর) বিপরীতে ৯২ লাখ ফোন নিবন্ধন হয়েছে। এখন এগুলো সামনে আসছে। শুরুতে কিছু সমস্যা হচ্ছে। বিটিআরসির হেল্পলাইনে জানালে বা অপারেটরের কাস্টমার কেয়ারে গেলে এগুলোর সমাধান মিলবে।
বিটিআরসিতে হামলা, ৬০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা
এনইআইআর চালুর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিটিআরসি ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের চালান বিক্ষুব্ধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। এ ঘটনায় ৫৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৫০০-৬০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলাটি করেন বিটিআরসির লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান জাহেদ। মামলার আসামিদের মধ্যে ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এনইআইআর স্থগিত এবং সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে মোবাইল ফোনের দোকান ও ব্যবসা বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ‘মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ’ (এমবিসিবি)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোবাইল ফোন আমদানিতে করহার কমানো, আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা এবং আটক ব্যবসায়ীদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি চলবে।