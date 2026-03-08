হোম > জাতীয়

ঢাকা ৪ ও ১৬ আসনের ফল চ্যালেঞ্জ বিএনপির দুই প্রার্থীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে দুই প্রার্থীর করা আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট। আজ রোববার বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চ আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করে আসন দুটির ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দেন।

ঢাকা-৪ আসনের প্রার্থী তানভীর আহমেদ রবিন ও ঢাকা-১৬ আসনের প্রার্থী আমিনুল হক ওই আবেদন করেন। তারা দুজনই বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। শুনানিতে তাদের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী অনিয়ম সংক্রান্ত আবেদন শুনানির জন্য নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দেন প্রধান বিচারপতি। যার এখতিয়ার দেওয়া হয় বিচারপতি মো. জাকির হোসেনকে।

