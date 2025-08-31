হোম > জাতীয়

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভোটাধিকারের আলোচনা ৩৬ জুলাইয়ের ফসল: ইসি সানাউল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। ফাইল ছবি

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভোটাধিকার আলোচনা ৩৬ জুলাইয়ের ফসল বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেছেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের জন্য সব জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সব জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিও গুরুত্বপূর্ণ।

আজ রোববার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘ন্যাশনাল কনসালটেশন অন ইনক্লুশন অব পারসন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ ইন ইলেকটোরাল প্রসেস’ শীর্ষক কর্মশালায় নির্বাচন কমিশনার এ কথাগুলো বলেন। ইউএনডিপি, নির্বাচন কমিশন ও সাইটসেভারস এই কর্মশালার আয়োজন করে।

সানাউল্লাহ বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে বয়স্ক, শারীরিকভাবে অক্ষম, প্রতিবন্ধী ভোটারদের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য ইসি কাজ করছে। পরিবার ও সমাজের সহযোগিতারও প্রয়োজন।

‘আমরা এ বিষয়ে সচেতন আছি। আমরা এটা বিবেচনায় নেব এবং আজকের কর্মশালাটিও অ্যাড্রেস করব। পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে যথাযথ সহায়তা না পেলে শুধু ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ ঠিক রাখলে, ভোটাররা না এলে তাহলে কী হবে?’

৩৬ জুলাই অনেক পরিবর্তন এনেছে উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আজকের আলোচনাটা ৩৬ জুলাইয়ের ফসল। কারণ, আমরা যেখানে নির্বাচনই ভুলে গিয়েছিলাম, সেখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, তা-ও আবার বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন মানুষের এগুলো তো প্রায়োরিটি লিস্টের অনেক পেছনে ছিল। এখন অন্ততপক্ষে এটা সামনে এসেছে, আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে পারছি।’

তিনি বলেন, ‘সার্বিকভাবে পুরো সমাজেই আমরা চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারিনি। ইসি এর বাইরে নয়। এটা দুঃখজনক। আমাদের অনেক পথ এগোতে হবে। মানসিকভাবে যাঁরা আসবেন না, তাঁদের ছাড়া সকলের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শুধু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নয়, যাদের হাত কাঁপে, কেন্দ্রে যেতে পারেন না; কেবল প্রতিবন্ধী নয় যাঁরা বয়স্ক, তাঁদেরও সহায়তা দেওয়ার বিধান রয়েছে।’

প্রতিবন্ধীদের ভোটে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘কমিশনের পক্ষ থেকে বাস্তবসম্মত যা করা সম্ভব, সব করা হবে। সহায়ক নিয়োগ করতে পারি কি না, বিবেচনায় নিতে হবে।’

কর্মশালায় অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য ইউএনডিপি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলে জানান আন্তর্জাতিক সংস্থাটির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার।

ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘সংবিধানের কোনো ধারাতেই প্রতিবন্ধীদের ভোটাধিকারে কোনো রেস্ট্রিকশন আনা হয়নি। আমাদের দিক থেকেও তাদের ভোটে অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই।’

