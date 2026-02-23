হোম > জাতীয়

৯ সচিবের চুক্তি বাতিল, দপ্তর হারালেন ৩ সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সিনিয়র সচিব ও সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ৯ জনের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবসহ তিনজন সচিবকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৯ জন সচিবের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে আজ সোমবার পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলাদা প্রজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. সাইফুল্লাহ পান্না, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামাল উদ্দিন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী, কাউকে কোনো দপ্তরের দায়িত্বে না রাখা হলে তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ওএসডিকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয় বলে কোনো কোনো কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়। ওএসডি বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হলে তাঁর কোনো কাজ থাকে না।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক সিদ্দিক জোবায়ের, ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এবং বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক শরিফা খানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করেছে সরকার।

এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মো. মোখলেস উর রহমান, এম এ আকমল হোসেন আজাদ ও কাইয়ুম আরা বেগমের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হয়েছে।

