এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিচার্জ-টিয়ারশেল

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এক্সকাভেটর নিয়ে প্রবেশের চেষ্টাকালে বিক্ষোভকারীদের লাঠিপেটা করে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীরা।
জুলাই-মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে একদল লোক আজ সোমবার বেলা ১টা ৭ মিনিটের দিকে ৩২ নম্বরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় তাদের বারবার থামানোর চেষ্টা করে সরে যেতে বলে পুলিশ। তবে তাঁরা সরে না গিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাঁরা। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের নিউ মডেল কলেজের গলিতে ঢুকিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনীও বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া দেয়।
বিক্ষোভকারীরা পরে নিউ মডেল কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরে সেনাসদস্য ও পুলিশ আবার তাঁদের ধাওয়া দেয়। এ সময় পুলিশ তিন রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষোভকারীদের একদল পান্থপথ দিয়ে চলে যায়, আরেক দল মিরপুর সড়ক দিয়ে ২৭ নম্বরের দিকে যায়।
বেলা ২টার দিকে পরপর ৪টি সাউন্ড নিক্ষেপ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটে পুলিশের একজন সদস্য আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের তিনজনকে পুলিশ আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলতে দেখা গেছে।
এর আগে বেলা ১২টার দিকে সাইন্সল্যাব থেকে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে আসে একদল বিক্ষোভকারী। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কয়েকজন বলেন, তাঁরা জুলাই মঞ্চের ব্যানারে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এসেছেন। তাঁরা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম বলেন, কাউকে কোনো ধরনের বেআইনি কার্যক্রম করতে দেওয়া হবে না।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৩২ নম্বরের মিরপুর সড়কের একপাশ বন্ধ করে দিয়ে নিউমডেল কলেজের এক পাশ দিয়ে গাড়ি চলাচল করার জন্য ডাইভারসন করে দিয়েছে পুলিশ।