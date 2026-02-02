হোম > জাতীয়

অপতথ্যের মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের টুলগুলো খুবই সীমিত: শফিকুল আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্যের মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের টুলগুলো খুবই সীমিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, যেকোনো সরকার, সেটা ইন্টেরিম গভর্নমেন্ট হোক, ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট হোক, তার জন্য ডিজইনফরমেশন (অপতথ্য), মিসইনফরমেশনের (মিথ্যা তথ্য) যে একটা ভয়াবহ এপিডেমিক (মহামারি) চলছে, এটাকে যে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, গভর্নমেন্টের সত্যিকার অর্থে টুলগুলো খুবই সীমিত।

আজ সোমবার রাজধানীর বাড্ডায় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অডিটরিয়ামে ‘ভুল তথ্যের ওপর নীতিগত সম্মেলন: শাসন ও গণতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক এক আলোচনায় শফিকুল আলম এ মন্তব্য করেন। নীতি সংলাপ আয়োজন করে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সাংবাদিক সমিতি।

নীতি সংলাপে অংশ নিয়ে বক্তব্য দেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ সম্পাদক মারুফ কামাল খান, ইউএনবির সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ইউআইইউর মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম এবং বিএসআরএফের সাবেক সভাপতি ফসিহ উদ্দিন মাহতাব।

