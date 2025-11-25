প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান এইচ বি এম ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন।
অন্য যাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তাঁরা হলেন—ইকবালের ছেলে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ ইমরান ইকবাল; ভাই মঈন ইকবাল; বোন নওরীন ইকবাল; ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবু জাফর এবং কাজী আব্দুল মজিদ; সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার ফজলে রশিদ, এম শাহ আলম সারোয়ার, নিয়াজ হাবীব, মাসিহুল হক চৌধুরী, কে এ এ এম মাজেদুর রহমান ও ড. এম রিয়াজুল করিম; অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নওশের আলী, শহীদ হাসান মল্লিক ও শাহেদ সেকান্দার; সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামসুদ্দিন চৌধুরী; পরিচালক আরিফ আলম, ফৌজিয়া রেকজা বানু; সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড অপারেশন ম্যানেজার এ এম ওমর খসরু ও ফরিদা ইয়াসমিন।
এই ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দুদকের উপপরিচালক হোসাইন শরীফের করা আবেদনে বলা হয়, হেফজুল বারি মোহাম্মদ ইকবাল ওরফে এইচ বি এম ইকবাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পরস্পর সহযোগিতায় প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়, ইকবাল সেন্টারসহ বিভিন্ন ব্র্যাঞ্চের অফিসভাড়া বাবদ ১ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। একই সঙ্গে ব্যাংকটি থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে লুটপাট, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ দেখিয়ে ৪ হাজার ৮১৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ, বিভিন্ন স্টেশনারি খাতে ব্যয় দেখিয়ে ১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা আত্মসাৎ, বিভিন্ন ব্যক্তির নামে এফডিআর খুলে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা দিয়ে শতকোটি টাকা আত্মসাৎসহ প্রিমিয়ার ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অর্থ লুটপাট এবং বিপিএল ও টেলিভিশনে ভুয়া প্রচার দেখিয়ে শতকোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে সংস্থাটি জানতে পেরেছে, ইকবালসহ ওই ২০ জন দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমন রহিত করা একান্ত আবশ্যক।