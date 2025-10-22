নির্বাচনের প্রস্তুতি: দলগুলোর দাবির চাপে সরকার

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশ, গণভোটের সময়, প্রশাসন দলীয়করণসহ কয়েকটি বিষয়ে বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে দেশের বড় দুই দল বিএনপি, জামায়াত এবং জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল এনসিপি। নির্বাচন সামনে রেখে প্রধান উপদেষ্টার কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া জানিয়েছে দল তিনটি। এসব দাবি পূরণে ভারসাম্য রেখে কীভাবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করা হবে, তা নিয়ে চাপে পড়েছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে সম্প্রতি চরম মতভিন্নতা দেখা দেয় দলগুলোর মধ্যে। এ কারণে সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি এনসিপি। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আবারও সংলাপ শুরু করেছে সরকার। যদিও বলা হয়েছে, জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতেই রাজনৈতিক দলগুলো প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার জন্য যা যা দরকার, প্রধান উপদেষ্টা তা করবেন। কিছু বিষয়ে দলগুলোর বিপরীতমুখী অবস্থান নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে না।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে গত মঙ্গলবার বিএনপি এবং গতকাল বুধবার এনসিপি ও জামায়াতের নেতারা বৈঠক করেছেন। বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে কাজ করার দাবি জানায় বিএনপি। নির্বাচনকালে প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার কথাও বলেছে দলটি।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর কারও নাম উল্লেখ না করে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলছে, তাদের দুরভিসন্ধি রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচনকালীন সরকারের প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করাসহ বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলেন বিএনপির নেতারা। সরকারের মধ্যে যদি কোনো দলীয় লোক থেকে থাকেন, তাঁদের অপসারণেরও দাবি জানায় দলটি।
জুলাই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টার দায়িত্বে আছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং মো. মাহফুজ আলম। বিএনপি এই দুজন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছিল। এ বিষয়ে নাহিদ বলেছেন, আসিফ ও মাহফুজ কোনো দলের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারে নেই। তাঁরা গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারে রয়েছেন।
বর্তমান সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে করতে হলে উপদেষ্টা পরিষদের আকার ছোট করতে হবে। উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করতে হলে শুধু দুজন ছাত্র উপদেষ্টা নয়, অন্য যেসব উপদেষ্টার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাঁদের নামও গতকাল প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে এনসিপি।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য আছে। বাস্তবায়নের উপায় দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পাঁচ দিনের সংলাপেও সমাধান আসেনি। এর মধ্যে ঐকমত্য কমিশন এই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেবে। যার নাম হতে পারে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন (সংবিধান) আদেশ। তবে বিএনপি এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে জামায়াত ও এনসিপি চায় প্রধান উপদেষ্টা এই সনদ জারি করুক।
জাতীয় নির্বাচনের দিন একই সঙ্গে গণভোটের কথা বলে আসছে বিএনপি। গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন এক দিনে করা নিয়ে বিএনপি জটিলতা তৈরির চেষ্টা করছে বলে দাবি করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বরের শেষে গণভোট হতে পারে। গণভোট হলে জনগণের সিদ্ধান্ত নিয়ে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশন, সচিবালয়, পুলিশ প্রশাসনে ৭০-৮০ শতাংশ কর্মকর্তা একটি দলের অনুগত বলেও দাবি করেছেন তাহের। বিএনপিও প্রশাসন দলীয়করণের অভিযোগ তুলে প্রধান উপদেষ্টার কাছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবি জানিয়েছে। এনিসিপিও এ বিষয়ে কথা বলেছে।
সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সুপারিশ দেওয়ার পর বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। সে ক্ষেত্রে দলগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে আর আলোচনা না-ও হতে পারে।
সরকার মনে করছে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দৃশ্যমান রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকলেও তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে একধরনের যোগাযোগ রয়েছে, এটি বেশ ইতিবাচক।
বিএনপি ও এনসিপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকায় এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করেনি জামায়াত। তবে অন্তর্বর্তী সরকার আদালতের রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা পালন করবে বলে মত দিয়েছে জামায়াত।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর নাহিদ জানিয়েছেন, শাপলা প্রতীক ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেবে না এনসিপি। অন্যদিকে দলটিকে শাপলা প্রতীক দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এনসিপি ইসির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছে। এটি নতুন কোনো সংকট তৈরি করবে কি না, তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে।
দলগুলোর বিপরীতমুখী অবস্থানে ভোটে কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বুধরার রাতে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভোটে কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ তারা (দলগুলো) নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলাপ করতে এসেছিল। প্রধান উপদেষ্টা তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। উনি তাদের আশ্বাস দিয়েছেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার জন্য যা যা দরকার তিনি সেটা করবেন। দলগুলোর সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টা দৃঢ়ভাবে বলছেন, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং উৎসবমুখর হবে। তার জন্য যতটুকু দরকার, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। নির্বাচনে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জামায়াত ও এনসিপি নেতাদের বৈঠকের পর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, এনসিপি ও জামায়াত নেতারা জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি, গণভোট এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারের রোডম্যাপ নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা উভয় দলকে আশ্বস্ত করে বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।