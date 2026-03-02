হোম > জাতীয়

ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসসহ কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। ছবি: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসসহ কূটনৈতিক এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

আজ সোমবার সকালে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা জানান।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিপ্লোমেটিক (কূটনৈতিক) এলাকার নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ, Special Programme for Embassy Augmentation and Response (SPEAR) এবং ‘Electronic Nationality Verification (ENV) বাস্তবায়নসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং সন্ত্রাসবাদ দমন ও নিরাপত্তা খাতে দীর্ঘদিন ধরে অংশীদার হিসেবে কাজ করে আসছে।

বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান, ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসসহ ডিপ্লোমেটিক এলাকার নিরাপত্তা আরও সুসংহত করতে ‘SPEAR’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী। এ জন্য দ্রুত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রয়োজন রয়েছে, অন্যথায় বরাদ্দ তহবিল অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। এ বিষয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী।

এ সময় রাষ্ট্রদূত বলেন, অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধে বাংলাদেশে ‘ENV’ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ‘গ্রিন জোন’-এ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

তিনি আরও জানান, ২০১০ সাল থেকে সন্ত্রাস দমন সহযোগিতার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা থেকে ডিআইজি পর্যায়ের প্রায় ৩০ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহায়তা দিয়েছে। তবে অবসর ও বদলির কারণে এর প্রত্যাশিত ফল পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে সভা বা কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা দেন।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্ম সচিব রেবেকা খান, মার্কিন দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন

