হোম > জাতীয়

শাহদীন মালিককে সুপ্রিম কোর্টে দুদকের অস্থায়ী আইনজীবী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী ড. শাহদীন মালিককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার দুদকের পরিচালক (প্রসিকিউশন) মোহাম্মদ ইকবাল বাহারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবীকে নিয়োগের কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আপনার দরখাস্ত বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩৩(৩) ধারা অনুযায়ী আপনাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের শর্তগুলো হলো—কেস টু কেস ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ হবে; এ নিয়োগে থাকাকালে দুদকের বিরুদ্ধে কোনো মামলা পরিচালনা করা যাবে না; রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া যাবে না; প্রয়োজনে অনুসন্ধান বা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এজাহার প্রস্তুত ও চার্জশিট দাখিলে সহযোগিতা করতে হবে। এ ছাড়া এ নিয়োগ সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং কমিশন যেকোনো সময় কোনো কারণ ছাড়াই তা বাতিল করতে পারবে।

দুদক সাধারণত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্যানেল আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) নিয়োগ দেয়। কমিশনের ওয়েবসাইটে গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জেলা পিপি পদে নিয়োগ পেতে ১০ বছরের মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও ন্যূনতম ১০টি মামলা নিষ্পত্তির শর্ত দেওয়া হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ও ১০টি মামলার নিষ্পত্তি থাকা বাধ্যতামূলক। অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত শিথিল করা হলেও রাজনৈতিক দলের পদে থাকা, সাজাপ্রাপ্ত হওয়া কিংবা ঋণখেলাপি হলে প্রার্থীরা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

সম্পর্কিত

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ: ভাতা দ্বিগুণ হয়ে ১২০০, ঘণ্টায় সম্মানী ২৫০০ থেকে বেড়ে ৩৬০০ টাকা

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী আঞ্জুয়ারা ইয়াসমিনকে নিরাপত্তা দিতে ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ১৫ গাড়িচালকের নামে ঝিলমিল প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ বাতিল

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বরখাস্ত এএসপি আরিফুজ্জামান

দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আইন দুই মাসের মধ্যে কার্যকর হবে: আসিফ নজরুল

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মার্কিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা: মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে মনির হায়দারের মেয়াদ বাড়ল

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা