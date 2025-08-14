শাহদীন মালিককে সুপ্রিম কোর্টে দুদকের অস্থায়ী আইনজীবী নিয়োগ

সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী ড. শাহদীন মালিককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার দুদকের পরিচালক (প্রসিকিউশন) মোহাম্মদ ইকবাল বাহারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবীকে নিয়োগের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আপনার দরখাস্ত বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩৩(৩) ধারা অনুযায়ী আপনাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নিয়োগের শর্তগুলো হলো—কেস টু কেস ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ হবে; এ নিয়োগে থাকাকালে দুদকের বিরুদ্ধে কোনো মামলা পরিচালনা করা যাবে না; রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া যাবে না; প্রয়োজনে অনুসন্ধান বা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এজাহার প্রস্তুত ও চার্জশিট দাখিলে সহযোগিতা করতে হবে। এ ছাড়া এ নিয়োগ সম্পূর্ণ অস্থায়ী এবং কমিশন যেকোনো সময় কোনো কারণ ছাড়াই তা বাতিল করতে পারবে।
দুদক সাধারণত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্যানেল আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) নিয়োগ দেয়। কমিশনের ওয়েবসাইটে গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জেলা পিপি পদে নিয়োগ পেতে ১০ বছরের মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও ন্যূনতম ১০টি মামলা নিষ্পত্তির শর্ত দেওয়া হয়েছিল।
সুপ্রিম কোর্টের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ও ১০টি মামলার নিষ্পত্তি থাকা বাধ্যতামূলক। অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত শিথিল করা হলেও রাজনৈতিক দলের পদে থাকা, সাজাপ্রাপ্ত হওয়া কিংবা ঋণখেলাপি হলে প্রার্থীরা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।