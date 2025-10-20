হোম > জাতীয়

জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশে হত্যার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে করবে সরকার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা এর আওতায় আসবে না।

এ ছাড়া হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার প্রসিকিউশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে আইন বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) আইন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জুলাই গণ অভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে হত্যার অভিযোগে ৮৩৭টি মামলা রেকর্ড হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি মামলার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন ফৌজদারি আদালতে পুলিশ ইতিমধ্যে ১৯টি হত্যা মামলার চার্জশিট দাখিল করেছে। এসব হত্যা মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০০ এর ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাগুলোর প্রসিকিউশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

কমিটিকে জুলাই গণ অভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হত্যাসহ অপরাপর গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। সেখানে মামলার বর্তমান পর্যায় উল্লেখ করতে হবে।

এ ধরনের মামলার মধ্যে যেসব মামলায় চার্জশিট দাখিল হয়েছে, সেসব মামলায় (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ব্যতীত) প্রসিকিউশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে এসব সমস্যা নিরসনের প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা হয়েছে।

