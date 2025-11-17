হোম > জাতীয়

জুলাই হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালের রায় পড়া শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী মামলার রায় শুনতে ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সম্পর্কিত

রায়ই শেষ নয়, শেখ হাসিনাকে দেশে এনে জনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হোক: শহীদ সৈকতের বোন

নতুন বাংলাদেশে আর কোনো শাহবাগতন্ত্র চাই না: ওসমান হাদি

আমরা ফাঁসির রায় চাই, তারপরও শান্তি পাব না: শহীদ মিরাজের বাবা

শেখ হাসিনা ন্যায়বিচার পাবেন, বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন নেই: রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী

দলগুলোর সঙ্গে ইসির তৃতীয় দিনের সংলাপ শুরু, থাকছে যেসব দল

শেখ হাসিনাকে হাজারবার মৃত্যুদণ্ড দিলেও কম হবে: মীর স্নিগ্ধ

ট্রাইব্যুনালে রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন

জুলাই হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ের অপেক্ষা, ৩৯৭ দিনের পরিক্রমা

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

জুলাই হত্যাকাণ্ড: ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায় আজ, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে ৫ অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা