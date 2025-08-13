সিঙ্গাপুরে যাওয়া হলো না আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর

জাতীয় পার্টি (জেপি) চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন থেকে তাকে ফেরানো হয়। তবে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে বাধা দিয়েছে—এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। মঞ্জু দাবি করেছেন, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি বিদেশযাত্রা বাতিল করেছেন এবং সরকারের কেউ তাকে বাধা দেয়নি।
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, গত সোমবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের এসকিউ ৪৪৭ ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথা ছিল তার। রাত ৯টার দিকে চেক-ইন করার পর ইমিগ্রেশনে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। তবে কেন বাধা দেওয়া হয়েছিল তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়না।
জানতে চাইলে ইমিগ্রেশন পুলিশের শীর্ষ দুই কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তবে ইমিগ্রেশন থেকে ফিরে আসার কথা স্বীকার করে মঞ্জু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগত কারণে ফিরে এসেছি।’
এর আগে গত বছর ২ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডি থেকে তাকে আটক করে পুলিশ, পরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে তার বিরুদ্ধে কয়েকটি হত্যা মামলা রয়েছে। যদিও আবেদনের পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আদালত তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পিরোজপুর-২ আসন থেকে ছয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।