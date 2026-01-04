হোম > জাতীয়

এনইআইআর বন্ধ হবে না: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। ফাইল ছবি

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যক্রম স্থগিতের দাবিতে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের একাংশ আন্দোলন চালিয়ে গেলেও এর কার্যক্রম বন্ধ করা হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

আন্দোলনকারী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বৈধভাবে মোবাইল ফোন আমদানিকে সহজ করতে সরকার এরই মধ্যে আমদানি শুল্ক কমিয়েছে। জনশৃঙ্খলা ব্যাহত করে আন্দোলন চলতে থাকলে সরকার তা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের বিরোধিতার মধ্যে গত বৃহস্পতিবার পূর্বঘোষণা অনুযায়ী এনইআইআর কার্যক্রম চালু করে সরকার। এর প্রতিবাদে সেদিন বিটিআরসি ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন ব্যবসায়ীরা। একপর্যায়ে তাঁরা ইট-পাটকেল ছুড়ে ভবনে হামলা ও ভাঙচুর চালান।

এ ঘটনায় ৫৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৬০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ৪৫ জনকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যবসায়ীদের মুক্তি ও এনইআইআর কার্যক্রম স্থগিতের দাবিতে আজ সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। অবস্থান কর্মসূচির একপর্যায়ে তাঁদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে পুলিশ।

