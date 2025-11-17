হোম > জাতীয়

দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে জুলাই মঞ্চের ৩২ নম্বরে অবস্থান, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রবেশপথে দু’টি এক্সকাভেটর নিয়ে অবস্থান নিয়েছে জুলাই-মঞ্চ। আজকের পত্রিকা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির প্রবেশপথে দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে অবস্থান নিয়েছেন জুলাই মঞ্চ নামে একটি সংগঠনের কর্মীরা। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছেন। ঘটনাস্থলে সেনাসদস্যরা এসেছেন।

আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে সায়েন্স ল্যাবের দিক থেকে মিরপুর রোড হয়ে দুটি এক্সকাভেটর ৩২ নম্বরে বিক্ষোভ করে নিয়ে আসেন জুলাই মঞ্চের কর্মীরা।

পরে বেলা ১টার দিকে ৩২ নম্বরের প্রবেশমুখে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

সরেজমিন দেখা যায়, দুটি এক্সকাভেটরের সঙ্গে শতাধিক বিক্ষোভকারী ৩২ নম্বরে আসে। তবে পুলিশের বাধার মুখে ৩২ নম্বরে বুলডোজার দুটি প্রবেশ করতে পারেনি। পুলিশ এক্সকাভেটর দুটিকে হোটেলে এরামের বিপরীতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই দুটি এক্সকাভেটর রাখা হয়।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মোস্তাফা কামাল নামে একটি এক্সকাভেটরের চালক আজকের পত্রিকাকে বলেন, এক্সকাভেটর বহনকারী গাড়িটি চট্টগ্রামের এক মালিকের। এটি দিয়ে ঢাকায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক্সকাভেটর নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হয়। গতকাল রোববার রাতে সাভারের আশুলিয়া থেকে একটি এক্সকাভেটর নিয়ে রাতেই তাঁরা ঢাকায় আসেন। রাতে তাঁরা সায়েন্স ল্যাব-কাঁটাবনের দিকে ছিলেন। আজ দুপুর ১২টার দিকে তাঁরা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে আসেন।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরা ৩২ নম্বর প্রবেশমুখে অবস্থান নিয়ে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ করেন। হাবিব নামে জুলাই মঞ্চের এক বিক্ষোভকারী বলেন, শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে তাঁরা এখানে বিক্ষোভ করতে এসেছেন।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে দুটি এক্সকেভেটর রাখা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় বিক্ষোভকারীরা শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁরা ফ্যাসিবাদের এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ করেন।

সম্পর্কিত

হাসিনার রায়ের পর অল্প সহিংসতা হলেও, বড় সংঘাতের আশঙ্কা নেই: সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এক্সকাভেটর নিয়ে ৩২ নম্বরে প্রবেশের চেষ্টা, সেনাবাহিনী ও পুলিশের লাঠিচার্জ-টিয়ারশেল

এবারের নির্বাচন দেশ রক্ষার নির্বাচন: প্রধান উপদেষ্টা

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

এখন থেকে অনলাইনে মিলবে ফায়ার সেফটি প্ল্যানের অনাপত্তি সনদপত্র

শেখ হাসিনাসহ আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি চান সাক্ষীরা

যত চ্যালেঞ্জ আসুক, মোকাবিলা করতে প্রস্তুত: সিইসি

কড়া নিরাপত্তায় ঢাকা ট্রাইব্যুনাল এলাকা, সর্বোচ্চ দণ্ডের দাবি ভুক্তভোগীর পরিবার–স্বজনদের

রায়ই শেষ নয়, শেখ হাসিনাকে দেশে এনে জনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হোক: শহীদ সৈকতের বোন

নতুন বাংলাদেশে আর কোনো শাহবাগতন্ত্র চাই না: ওসমান হাদি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা