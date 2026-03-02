হোম > জাতীয়

সাবেক সচিব মহিবুলের ৪ কোটির ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মহিবুল হকের ৪ কোটি ২০ লাখ টাকার একটি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ সোমবার এই নির্দেশ দেন।

দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদকের উপপরিচালক তাহাসিন মুনাবীল হক আবেদনটি করেছিলেন।

দুদক সূত্র বলেছে, রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএসের ২ নম্বর রোডে ১০৯ নম্বর প্লটের ওপর নির্মিত ‘মেমোরি বাই মোমেন’ ভবনের ফ্ল্যাটটি ২ হাজার ৭০০ বর্গফুটের।

দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক সচিব মহিবুল হক ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অনিয়ম, ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। উপার্জিত অর্থ তিনি বিদেশে পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানের সময় মহাখালী ডিওএইচএসের ফ্ল্যাটটির সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্ল্যাটটি মহিবুল হক বিক্রি বা হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। এই অবস্থায় ফ্ল্যাটটি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।

দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ বলেন, দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে আদালত ফ্ল্যাটটি ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন।

