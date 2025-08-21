হোম > জাতীয়

আলী রীয়াজের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় ঐকমত্য কমিশনের কার্যালয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজ ও ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের বৈঠক হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় ঐকমত্য কমিশনের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা পবন চৌধুরী।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলী রীয়াজ ও মাইকেল মিলারের বৈঠকে কমিশনের কর্মকাণ্ড, লক্ষ্য ও অর্জন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলী রীয়াজ কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে জানান।

এ সময় রাষ্ট্রদূত কমিশনের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং চলমান প্রচেষ্টা সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্পর্কিত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ২৬ মামলায় চার্জশিট

সরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধান

পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকায়

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

নিউরোসায়েন্সেসে ভর্তি ১৬৭ জনের বেশির ভাগের খুলি ছিল না

জুলাই সনদ নিয়ে আগস্টেও সংশয়

খালাসের বিরুদ্ধে শুনানি চলছে আপিল বিভাগে

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

জুলাই–আগস্ট হত্যাকাণ্ড: শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন ১৬ জন

বিশেষ জজ আদালতেও জামিন পেলেন না আবুল বারকাত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা