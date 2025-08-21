আলী রীয়াজের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলারের বৈঠক হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় ঐকমত্য কমিশনের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা পবন চৌধুরী।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলী রীয়াজ ও মাইকেল মিলারের বৈঠকে কমিশনের কর্মকাণ্ড, লক্ষ্য ও অর্জন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলী রীয়াজ কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ, জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে জানান।
এ সময় রাষ্ট্রদূত কমিশনের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং চলমান প্রচেষ্টা সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।