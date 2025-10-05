হোম > জাতীয়

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু আজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র চাকরিপ্রার্থীরা আজ রোববার রাত থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আজ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান আজ সন্ধ্যায় বলেন, প্রার্থীরা যাতে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারেন, সে জন্য কারিগরি প্রক্রিয়া চালাচ্ছে টেলিটক। এ কাজ শেষ হলে রাত থেকেই প্রার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন।

পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাকরিপ্রার্থীরা পিএসসির ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি জানিয়েছিল, ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা ১০ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শুধু ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারি সাধারণ কলেজগুলোর জন্য ৬৫৩ জন এবং সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর জন্য ৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ দিতে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ২২ জুলাই দুপুর ১২টা ১০ মিনিট থেকে ২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এ বিসিএসের আবেদন চলে। এতে আবেদন করেন ৩ লাখ ১২ হাজারের বেশি প্রার্থী।

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ১০ অক্টোবর
সম্পর্কিত

ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা কাল

১ জানুয়ারি থেকে সচিবালয় ‘সিঙ্গল ইউজ’ প্লাস্টিকমুক্ত হবে, আশা পরিবেশ উপদেষ্টার

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রাথমিক তদন্ত শুরু হচ্ছে: চিফ প্রসিকিউটর

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের পক্ষে একমত সব রাজনৈতিক দল: আলী রীয়াজ

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৯ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ১০৪২ জন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ১৫টি ফ্ল্যাট-মার্কেট ভবন ক্রোকের নির্দেশ

প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৌদ্ধ নেতাদের শুভেচ্ছা বিনিময়

শিক্ষকদের সম্মান দিতে চাইলে শুধু মুখের কথায় চিড়া ভিজবে না: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে একাধিক সুপারিশ দেবে কমিশন: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা