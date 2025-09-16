হোম > জাতীয়

শিল্পকলা একাডেমির নতুন মহাপরিচালক আলাউদ্দিন খান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখার অতিরিক্ত সচিব আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খান। ছবি: সংগৃহীত

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখার অতিরিক্ত সচিব আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খানকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত রোববার এ বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে। একই সঙ্গে শিল্পকলা একাডেমির সচিব মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেনকে এই একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের পদ থেকে অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন। এর গত ৪ মার্চ থেকে একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন ওয়ারেছ।

মঙ্গলবার মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আলাউদ্দিন খান। এরপর শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের সময় আলাউদ্দিন খান বিধিমোতাবেক কার্যভার ভাতা পাবেন বলে অফিস আদেশে জানানো হয়েছে।

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ। কয়েক মাস দায়িত্ব পালনের পর পদ থেকে সরে যান তিনি।

